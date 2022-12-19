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19 كانون الأول 2022 - 10:56
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الوكالة الوطنية للإعلام: تسرب مادة المازوت من صهريج على الطريق الممتد من بلدة عبدللي وصولا الى دير مار يوسف جربتا على امتداد مسافة كيلومتر ونصف

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الوكالة الوطنية للإعلام: تسرب مادة المازوت من صهريج على الطريق الممتد من بلدة عبدللي وصولا الى دير مار يوسف جربتا على امتداد مسافة كيلومتر ونصف
Lebanon News
 
 
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