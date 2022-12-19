آخر الأخبار
19 كانون الأول 2022 - 10:56
19/12/2022 10:56:25
الوكالة الوطنية للإعلام: تسرب مادة المازوت من صهريج على الطريق الممتد من بلدة عبدللي وصولا الى دير مار يوسف جربتا على امتداد مسافة كيلومتر ونصف
الوكالة الوطنية للإعلام: تسرب مادة المازوت من صهريج على الطريق الممتد من بلدة عبدللي وصولا الى دير مار يوسف جربتا على امتداد مسافة كيلومتر ونصف
Lebanon, news ,lbci ,أخبار مادة,تسرب,للإعلام,الوطنية,الوكالة,
LBCI News Lebanon
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
الإعلان
آخر الأخبار
إقرأ أيضاً