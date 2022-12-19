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19 كانون الأول 2022 - 12:03
19/12/2022 12:03:53
أ.ف.ب. نقلا عن مسؤولين: اتفاق وزراء الطاقة في الاتحاد الأوروبي على تحديد سقف لأسعار الغاز عند 180 يورو للميغاواط ساعة
أ.ف.ب. نقلا عن مسؤولين: اتفاق وزراء الطاقة في الاتحاد الأوروبي على تحديد سقف لأسعار الغاز عند 180 يورو للميغاواط ساعة
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LBCI News Lebanon
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