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19 كانون الأول 2022 - 12:03
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أ.ف.ب. نقلا عن مسؤولين: اتفاق وزراء الطاقة في الاتحاد الأوروبي على تحديد سقف لأسعار الغاز عند 180 يورو للميغاواط ساعة

أ.ف.ب. نقلا عن مسؤولين: اتفاق وزراء الطاقة في الاتحاد الأوروبي على تحديد سقف لأسعار الغاز عند 180 يورو للميغاواط ساعة Lebanon, news ,lbci ,أخبار نقلا,
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أ.ف.ب. نقلا عن مسؤولين: اتفاق وزراء الطاقة في الاتحاد الأوروبي على تحديد سقف لأسعار الغاز عند 180 يورو للميغاواط ساعة
Lebanon News
 
 
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