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19 كانون الأول 2022 - 13:57
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وزير السياحة للـLBCI: حملة "عيدا عالشتوية" هي استكمالا لحملة "أهلا بالهطلة" وعدد الوافدين الى لبنان يزداد يوميا ووصل اليوم الى 11 ألف وافد تقريبا

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وزير السياحة للـLBCI: حملة &quot;عيدا عالشتوية&quot; هي استكمالا لحملة &quot;أهلا بالهطلة&quot; وعدد الوافدين الى لبنان يزداد يوميا ووصل اليوم الى 11 ألف وافد تقريبا
Lebanon News
 
 
 
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