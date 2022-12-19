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19 كانون الأول 2022 - 13:57
19/12/2022 13:57:12
وزير السياحة للـLBCI: حملة "عيدا عالشتوية" هي استكمالا لحملة "أهلا بالهطلة" وعدد الوافدين الى لبنان يزداد يوميا ووصل اليوم الى 11 ألف وافد تقريبا
وزير السياحة للـLBCI: حملة "عيدا عالشتوية" هي استكمالا لحملة "أهلا بالهطلة" وعدد الوافدين الى لبنان يزداد يوميا ووصل اليوم الى 11 ألف وافد تقريبا
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