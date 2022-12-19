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19 كانون الأول 2022 - 14:26
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نائب رئيس لجنة التحقيق في الهجوم على الكابيتول: عدم أهلية ترامب لتولي أي منصب رسمي

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نائب رئيس لجنة التحقيق في الهجوم على الكابيتول: عدم أهلية ترامب لتولي أي منصب رسمي
Lebanon News
 
 
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