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19 كانون الأول 2022 - 15:58
19/12/2022 15:58:58
الكاتب والباحث سام منسى لـ "عشرين 30" : وجود سلاح سواءً كان تابعًا لحزب الله أو كان موجوداً مع الأهالي هو خطأ بالأساس ولا شيء يحصل في لبنان بالصدفة أما اطلاق النار فيطرح افتراضات أن هناك رسائل موجّهة لقائد الجيش أو لقرار مجلس الأمن
الكاتب والباحث سام منسى لـ "عشرين 30" : وجود سلاح سواءً كان تابعًا لحزب الله أو كان موجوداً مع الأهالي هو خطأ بالأساس ولا شيء يحصل في لبنان بالصدفة أما اطلاق النار فيطرح افتراضات أن هناك رسائل موجّهة لقائد الجيش أو لقرار مجلس الأمن
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