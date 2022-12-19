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19 كانون الأول 2022 - 15:58
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الكاتب والباحث سام منسى لـ "عشرين 30" : وجود سلاح سواءً كان تابعًا لحزب الله أو كان موجوداً مع الأهالي هو خطأ بالأساس ولا شيء يحصل في لبنان بالصدفة أما اطلاق النار فيطرح افتراضات أن هناك رسائل موجّهة لقائد الجيش أو لقرار مجلس الأمن

الكاتب والباحث سام منسى لـ "عشرين 30" : وجود سلاح سواءً كان تابعًا لحزب الله أو كان موجوداً مع الأهالي هو خطأ بالأساس ولا شيء يحصل في لبنان بالصدفة أما اطلاق النار فيطرح افتراضات أن هناك رسائل موجّهة لقائد الجيش أو لقرار مجلس الأمن Lebanon, news ,lbci ,أخبار منسى,والباحث,الكاتب,
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الكاتب والباحث سام منسى لـ &quot;عشرين 30&quot; : وجود سلاح سواءً كان تابعًا لحزب الله أو كان موجوداً مع الأهالي هو خطأ بالأساس ولا شيء يحصل في لبنان بالصدفة أما اطلاق النار فيطرح افتراضات أن هناك رسائل موجّهة لقائد الجيش أو لقرار مجلس الأمن
Lebanon News
 
 
 
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