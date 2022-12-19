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19 كانون الأول 2022 - 16:26
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الاعلامي القطري جابر الحرمي لـ"عشرين 30": اهتمامنا بلبنان هو إيمانًا بأهميّته وأهميّة موقعه الاستراتيجي ودوره في استقرار المنطقة وقطر تقف إلى جانب مؤسسات الدولة اللبنانية بالتحديد

الاعلامي القطري جابر الحرمي لـ"عشرين 30": اهتمامنا بلبنان هو إيمانًا بأهميّته وأهميّة موقعه الاستراتيجي ودوره في استقرار المنطقة وقطر تقف إلى جانب مؤسسات الدولة اللبنانية بالتحديد Lebanon, news ,lbci ,أخبار الحرمي,جابر,القطري,الاعلامي,
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الاعلامي القطري جابر الحرمي لـ&quot;عشرين 30&quot;: اهتمامنا بلبنان هو إيمانًا بأهميّته وأهميّة موقعه الاستراتيجي ودوره في استقرار المنطقة وقطر تقف إلى جانب مؤسسات الدولة اللبنانية بالتحديد
Lebanon News
 
 
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