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19 كانون الأول 2022 - 16:26
19/12/2022 16:26:29
الاعلامي القطري جابر الحرمي لـ"عشرين 30": اهتمامنا بلبنان هو إيمانًا بأهميّته وأهميّة موقعه الاستراتيجي ودوره في استقرار المنطقة وقطر تقف إلى جانب مؤسسات الدولة اللبنانية بالتحديد
الاعلامي القطري جابر الحرمي لـ"عشرين 30": اهتمامنا بلبنان هو إيمانًا بأهميّته وأهميّة موقعه الاستراتيجي ودوره في استقرار المنطقة وقطر تقف إلى جانب مؤسسات الدولة اللبنانية بالتحديد
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