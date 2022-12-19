الحرمي لـ"عشرين 30": استقرار لبنان هو بالنسبة لنا استقرار مهم للعالم العربي بأسره ونسمع عن دور قطري قادم في لبنان ولكن خلال الفترة الماضية كانت قطر منشغلةً بالجانب الرياضي ولكن بالتأكيد أن هتمامها بلبنان ليس اهتمامًا اقتصاديًّا