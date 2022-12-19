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19 كانون الأول 2022 - 16:47
19/12/2022 16:47:52
قصير لـ "عشرين 30" : نحن ذاهبون إلى تسوية وتقديري أننا في طور صناعة التسوية وهناك جوّ سمعناه من كبار المسؤولين في حزب الله هو التمسّك باتفاق الطائف وإعادة ترتيب علاقات لبنان العربية وحزب الله مستعد لحوار حول استراتيجية دفاعية
قصير لـ "عشرين 30" : نحن ذاهبون إلى تسوية وتقديري أننا في طور صناعة التسوية وهناك جوّ سمعناه من كبار المسؤولين في حزب الله هو التمسّك باتفاق الطائف وإعادة ترتيب علاقات لبنان العربية وحزب الله مستعد لحوار حول استراتيجية دفاعية
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