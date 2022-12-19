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19 كانون الأول 2022 - 18:10
19/12/2022 18:10:36
سانا: دفاعاتنا الجوية تتصدى لصواريخ "العدوان الإسرائيلي" في سماء محيط دمشق
سانا: دفاعاتنا الجوية تتصدى لصواريخ "العدوان الإسرائيلي" في سماء محيط دمشق
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LBCI News Lebanon
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