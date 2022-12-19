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19 كانون الأول 2022 - 18:15
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المرصد السوري لحقوق الانسان: انفجارات في دمشق وريفها نتيجة ضربات إسرائيلية على مواقع تزامنا مع تصدي الدفاعات الجوية التابعة للنظام للصواريخ

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المرصد السوري لحقوق الانسان: انفجارات في دمشق وريفها نتيجة ضربات إسرائيلية على مواقع تزامنا مع تصدي الدفاعات الجوية التابعة للنظام للصواريخ
Lebanon News
 
 
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