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20 كانون الأول 2022 - 11:26
20/12/2022 11:26:42
وزيرة الخارجية: باريس تدعو المسؤولين اللبنانيين الى تسهيل "انتخاب سريع" لرئيس جديد
وزيرة الخارجية: باريس تدعو المسؤولين اللبنانيين الى تسهيل "انتخاب سريع" لرئيس جديد
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LBCI News Lebanon
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