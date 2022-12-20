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20 كانون الأول 2022 - 11:26
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وزيرة الخارجية: باريس تدعو المسؤولين اللبنانيين الى تسهيل "انتخاب سريع" لرئيس جديد

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وزيرة الخارجية: باريس تدعو المسؤولين اللبنانيين الى تسهيل &quot;انتخاب سريع&quot; لرئيس جديد
Lebanon News
 
 
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