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20 كانون الأول 2022 - 14:48
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معلومات للـLBCI: لا قرار في الطعنين النيابيين المتبقيين أمام المجلس الدستوري في جلسة الأربعاء والقرار متوقع في جلسة يوم الخميس

معلومات للـLBCI: لا قرار في الطعنين النيابيين المتبقيين أمام المجلس الدستوري في جلسة الأربعاء والقرار متوقع في جلسة يوم الخميس Lebanon, news ,lbci ,أخبار قرار,للـLBCI,معلومات,
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معلومات للـLBCI: لا قرار في الطعنين النيابيين المتبقيين أمام المجلس الدستوري في جلسة الأربعاء والقرار متوقع في جلسة يوم الخميس
Lebanon News
 
 
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