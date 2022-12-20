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20 كانون الأول 2022 - 14:48
20/12/2022 14:48:35
معلومات للـLBCI: لا قرار في الطعنين النيابيين المتبقيين أمام المجلس الدستوري في جلسة الأربعاء والقرار متوقع في جلسة يوم الخميس
معلومات للـLBCI: لا قرار في الطعنين النيابيين المتبقيين أمام المجلس الدستوري في جلسة الأربعاء والقرار متوقع في جلسة يوم الخميس
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LBCI News Lebanon
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