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20 كانون الأول 2022 - 15:35
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سامي الجميّل لـ"حوار المرحلة" عن حادثة اليونيفيل: الجندي الايرلندي قدم من أغنى دول العالم بمهمة لحفظ السلام وكان مصيره الموت في لبنان

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سامي الجميّل لـ&quot;حوار المرحلة&quot; عن حادثة اليونيفيل: الجندي الايرلندي قدم من أغنى دول العالم بمهمة لحفظ السلام وكان مصيره الموت في لبنان
Lebanon News
 
 
 
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