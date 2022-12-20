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20 كانون الأول 2022 - 15:48
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سامي الجميّل لـ"حوار المرحلة": حادثة العاقبية ومقتل الجندي الايرلندي رسالة أن اليونيفل غير مرغوب فيها في الجنوب وأن هناك من يقرر في هذا البلد

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سامي الجميّل لـ&quot;حوار المرحلة&quot;: حادثة العاقبية ومقتل الجندي الايرلندي رسالة أن اليونيفل غير مرغوب فيها في الجنوب وأن هناك من يقرر في هذا البلد
Lebanon News
 
 
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