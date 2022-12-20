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20 كانون الأول 2022 - 15:48
20/12/2022 15:48:24
سامي الجميّل لـ"حوار المرحلة": حادثة العاقبية ومقتل الجندي الايرلندي رسالة أن اليونيفل غير مرغوب فيها في الجنوب وأن هناك من يقرر في هذا البلد
سامي الجميّل لـ"حوار المرحلة": حادثة العاقبية ومقتل الجندي الايرلندي رسالة أن اليونيفل غير مرغوب فيها في الجنوب وأن هناك من يقرر في هذا البلد
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LBCI News Lebanon
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