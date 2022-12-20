سامي الجميّل لـ"حوار المرحلة": لبنان والشعب اللبناني رهينة بيد من يحاول فرض مشيئته على جميع اللبنانيين وحزب الله عقيدته غير لبنانبة وتمويله غير لبناني وقراره غير لبناني وأعتبر ان ايران عبر حزب الله وضعت يدها على القرار اللبناني