آخر الأخبار
20 كانون الأول 2022 - 15:49
20/12/2022 15:49:36
سامي الجميّل لـ"حوار المرحلة": لبنان والشعب اللبناني رهينة بيد من يحاول فرض مشيئته على جميع اللبنانيين وحزب الله عقيدته غير لبنانبة وتمويله غير لبناني وقراره غير لبناني وأعتبر ان ايران عبر حزب الله وضعت يدها على القرار اللبناني
سامي الجميّل لـ"حوار المرحلة": لبنان والشعب اللبناني رهينة بيد من يحاول فرض مشيئته على جميع اللبنانيين وحزب الله عقيدته غير لبنانبة وتمويله غير لبناني وقراره غير لبناني وأعتبر ان ايران عبر حزب الله وضعت يدها على القرار اللبناني
Lebanon, news ,lbci ,أخبار حوار,quot,الجميّل,سامي,
LBCI News Lebanon
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
الإعلان
آخر الأخبار
إقرأ أيضاً