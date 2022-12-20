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20 كانون الأول 2022 - 15:49
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سامي الجميّل لـ"حوار المرحلة": لبنان والشعب اللبناني رهينة بيد من يحاول فرض مشيئته على جميع اللبنانيين وحزب الله عقيدته غير لبنانبة وتمويله غير لبناني وقراره غير لبناني وأعتبر ان ايران عبر حزب الله وضعت يدها على القرار اللبناني

سامي الجميّل لـ"حوار المرحلة": لبنان والشعب اللبناني رهينة بيد من يحاول فرض مشيئته على جميع اللبنانيين وحزب الله عقيدته غير لبنانبة وتمويله غير لبناني وقراره غير لبناني وأعتبر ان ايران عبر حزب الله وضعت يدها على القرار اللبناني Lebanon, news ,lbci ,أخبار حوار,quot,الجميّل,سامي,
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سامي الجميّل لـ&quot;حوار المرحلة&quot;: لبنان والشعب اللبناني رهينة بيد من يحاول فرض مشيئته على جميع اللبنانيين وحزب الله عقيدته غير لبنانبة وتمويله غير لبناني وقراره غير لبناني وأعتبر ان ايران عبر حزب الله وضعت يدها على القرار اللبناني
Lebanon News
 
 
 
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