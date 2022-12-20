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20 كانون الأول 2022 - 16:04
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سامي الجميّل لـ"حوار المرحلة": طالما حزب الله ليس مستعدا لوضع الأمور "يلي بتزعل" على الطاولة ومناقشتها فلا جدوى للحوار

سامي الجميّل لـ"حوار المرحلة": طالما حزب الله ليس مستعدا لوضع الأمور "يلي بتزعل" على الطاولة ومناقشتها فلا جدوى للحوار Lebanon, news ,lbci ,أخبار حوار,quot,الجميّل,سامي,
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سامي الجميّل لـ&quot;حوار المرحلة&quot;: طالما حزب الله ليس مستعدا لوضع الأمور &quot;يلي بتزعل&quot; على الطاولة ومناقشتها فلا جدوى للحوار
Lebanon News
 
 
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