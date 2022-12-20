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20 كانون الأول 2022 - 16:04
20/12/2022 16:04:36
سامي الجميّل لـ"حوار المرحلة": طالما حزب الله ليس مستعدا لوضع الأمور "يلي بتزعل" على الطاولة ومناقشتها فلا جدوى للحوار
سامي الجميّل لـ"حوار المرحلة": طالما حزب الله ليس مستعدا لوضع الأمور "يلي بتزعل" على الطاولة ومناقشتها فلا جدوى للحوار
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LBCI News Lebanon
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