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20 كانون الأول 2022 - 16:20
20/12/2022 16:20:46
سامي الجميّل لـ"حوار المرحلة": موقفنا من الانتخابات الرئاسية معروف والمسار الديمقراطي الانتخابي متوقف لأن الفريق الآخر ربط تطبيق الدستور بعملية الإجماع
سامي الجميّل لـ"حوار المرحلة": موقفنا من الانتخابات الرئاسية معروف والمسار الديمقراطي الانتخابي متوقف لأن الفريق الآخر ربط تطبيق الدستور بعملية الإجماع
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LBCI News Lebanon
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