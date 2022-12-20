آخر الأخبار
20 كانون الأول 2022 - 16:33
20/12/2022 16:33:28
سامي الجميّل لـ"حوار المرحلة": تقييمي لقائد الجيش في موقعه الحالي "chapeau bas" ولكن كرجل سياسي فلا نعلم ما آرائه وما مواقفه
سامي الجميّل لـ"حوار المرحلة": تقييمي لقائد الجيش في موقعه الحالي "chapeau bas" ولكن كرجل سياسي فلا نعلم ما آرائه وما مواقفه
Lebanon, news ,lbci ,أخبار حوار,quot,الجميّل,سامي,
LBCI News Lebanon
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
الإعلان
آخر الأخبار
إقرأ أيضاً