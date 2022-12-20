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20 كانون الأول 2022 - 16:33
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سامي الجميّل لـ"حوار المرحلة": تقييمي لقائد الجيش في موقعه الحالي "chapeau bas" ولكن كرجل سياسي فلا نعلم ما آرائه وما مواقفه

سامي الجميّل لـ"حوار المرحلة": تقييمي لقائد الجيش في موقعه الحالي "chapeau bas" ولكن كرجل سياسي فلا نعلم ما آرائه وما مواقفه Lebanon, news ,lbci ,أخبار حوار,quot,الجميّل,سامي,
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سامي الجميّل لـ&quot;حوار المرحلة&quot;: تقييمي لقائد الجيش في موقعه الحالي &quot;chapeau bas&quot; ولكن كرجل سياسي فلا نعلم ما آرائه وما مواقفه
Lebanon News
 
 
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