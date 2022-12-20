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20 كانون الأول 2022 - 16:44
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سامي الجميّل لـ"حوار المرحلة": الحكومة المستقيلة لا يجب أن تقوم بدورها بشكل طبيعي لأنها غير خاضعة للمساءلة

سامي الجميّل لـ"حوار المرحلة": الحكومة المستقيلة لا يجب أن تقوم بدورها بشكل طبيعي لأنها غير خاضعة للمساءلة Lebanon, news ,lbci ,أخبار حوار,quot,الجميّل,سامي,
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سامي الجميّل لـ&quot;حوار المرحلة&quot;: الحكومة المستقيلة لا يجب أن تقوم بدورها بشكل طبيعي لأنها غير خاضعة للمساءلة
Lebanon News
 
 
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