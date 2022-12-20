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20 كانون الأول 2022 - 16:44
20/12/2022 16:44:57
سامي الجميّل لـ"حوار المرحلة": الحكومة المستقيلة لا يجب أن تقوم بدورها بشكل طبيعي لأنها غير خاضعة للمساءلة
سامي الجميّل لـ"حوار المرحلة": الحكومة المستقيلة لا يجب أن تقوم بدورها بشكل طبيعي لأنها غير خاضعة للمساءلة
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LBCI News Lebanon
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