آخر الأخبار
20 كانون الأول 2022 - 16:57
20/12/2022 16:57:29
سامي الجميّل لـ"حوار المرحلة": مشكلتنا ليست مسيحية - إسلامية وما يزعجني هو سيطرة الحزب على البلد وفرض شروطه على اللبنانيين
سامي الجميّل لـ"حوار المرحلة": مشكلتنا ليست مسيحية - إسلامية وما يزعجني هو سيطرة الحزب على البلد وفرض شروطه على اللبنانيين
Lebanon, news ,lbci ,أخبار حوار,quot,الجميّل,سامي,
LBCI News Lebanon
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
الإعلان
آخر الأخبار
إقرأ أيضاً