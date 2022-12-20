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20 كانون الأول 2022 - 16:57
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سامي الجميّل لـ"حوار المرحلة": مشكلتنا ليست مسيحية - إسلامية وما يزعجني هو سيطرة الحزب على البلد وفرض شروطه على اللبنانيين

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سامي الجميّل لـ&quot;حوار المرحلة&quot;: مشكلتنا ليست مسيحية - إسلامية وما يزعجني هو سيطرة الحزب على البلد وفرض شروطه على اللبنانيين
Lebanon News
 
 
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