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20 كانون الأول 2022 - 17:01
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سامي الجميّل لـ"حوار المرحلة": نحن ضد تشريع الضرورة و"شغلة" المجلس النيابي اليوم هي انتخاب رئيس للجمهورية

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سامي الجميّل لـ&quot;حوار المرحلة&quot;: نحن ضد تشريع الضرورة و&quot;شغلة&quot; المجلس النيابي اليوم هي انتخاب رئيس للجمهورية
Lebanon News
 
 
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