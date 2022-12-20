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20 كانون الأول 2022 - 17:04
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سامي الجميّل لـ"حوار المرحلة" عن تلبية دعوة الراعي للحوار: "وقتا تصير منشوف" ونحن لم نتعوّد على رفض دعوة البطريرك ومستعدون لمناقشة أي مبادرة إيجابية

سامي الجميّل لـ"حوار المرحلة" عن تلبية دعوة الراعي للحوار: "وقتا تصير منشوف" ونحن لم نتعوّد على رفض دعوة البطريرك ومستعدون لمناقشة أي مبادرة إيجابية Lebanon, news ,lbci ,أخبار حوار,quot,الجميّل,سامي,
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سامي الجميّل لـ&quot;حوار المرحلة&quot; عن تلبية دعوة الراعي للحوار: &quot;وقتا تصير منشوف&quot; ونحن لم نتعوّد على رفض دعوة البطريرك ومستعدون لمناقشة أي مبادرة إيجابية
Lebanon News
 
 
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