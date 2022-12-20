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20 كانون الأول 2022 - 17:08
20/12/2022 17:08:12
سامي الجميّل لـ"حوار المرحلة": العلاقة مع القوات تراجعت بسبب مواقفهم في البرلمان عندما واجهت بري بموضوع النصاب والتواصل مع الحزب التقدمي الاشتراكي جيّد
سامي الجميّل لـ"حوار المرحلة": العلاقة مع القوات تراجعت بسبب مواقفهم في البرلمان عندما واجهت بري بموضوع النصاب والتواصل مع الحزب التقدمي الاشتراكي جيّد
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LBCI News Lebanon
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