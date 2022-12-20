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20 كانون الأول 2022 - 18:11
20/12/2022 18:11:56
أ.ف.ب نقلا عن إعلام أميركي: زيلينسكي يزور واشنطن الأربعاء في أول رحلة خارجية له منذ بدء الحرب
أ.ف.ب نقلا عن إعلام أميركي: زيلينسكي يزور واشنطن الأربعاء في أول رحلة خارجية له منذ بدء الحرب
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LBCI News Lebanon
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