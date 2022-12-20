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20 كانون الأول 2022 - 18:11
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أ.ف.ب نقلا عن إعلام أميركي: زيلينسكي يزور واشنطن الأربعاء في أول رحلة خارجية له منذ بدء الحرب

أ.ف.ب نقلا عن إعلام أميركي: زيلينسكي يزور واشنطن الأربعاء في أول رحلة خارجية له منذ بدء الحرب Lebanon, news ,lbci ,أخبار نقلا,
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أ.ف.ب نقلا عن إعلام أميركي: زيلينسكي يزور واشنطن الأربعاء في أول رحلة خارجية له منذ بدء الحرب
Lebanon News
 
 
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