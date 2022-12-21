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21 كانون الأول 2022 - 05:40
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الكرملين لا يتوقع تغييرا في موقف كييف بشأن مفاوضات السلام بعد زيارة زيلينسكي لواشنطن

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الكرملين لا يتوقع تغييرا في موقف كييف بشأن مفاوضات السلام بعد زيارة زيلينسكي لواشنطن
Lebanon News
 
 
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