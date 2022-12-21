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21 كانون الأول 2022 - 05:40
21/12/2022 05:40:02
الكرملين لا يتوقع تغييرا في موقف كييف بشأن مفاوضات السلام بعد زيارة زيلينسكي لواشنطن
الكرملين لا يتوقع تغييرا في موقف كييف بشأن مفاوضات السلام بعد زيارة زيلينسكي لواشنطن
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LBCI News Lebanon
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