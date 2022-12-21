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21 كانون الأول 2022 - 06:44
21/12/2022 06:44:14
مريض في مستشفى سيدة المعونات جبيل بحاجة ماسة إلى دم من فئة -B.. للتبرع الرجاء الاتصال على الرقم التالي: 03276723
مريض في مستشفى سيدة المعونات جبيل بحاجة ماسة إلى دم من فئة -B.. للتبرع الرجاء الاتصال على الرقم التالي: 03276723
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LBCI News Lebanon
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