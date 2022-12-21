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21 كانون الأول 2022 - 06:51
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مريض في مستشفى اوتيل ديو بحاجة ماسة لبلاكيت دم فئة O+... للمساعدة الرجاء الاتصال على الرقم التالي: 70839333

مريض في مستشفى اوتيل ديو بحاجة ماسة لبلاكيت دم فئة O+... للمساعدة الرجاء الاتصال على الرقم التالي: 70839333 Lebanon, news ,lbci ,أخبار اوتيل,مستشفى,مريض,
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مريض في مستشفى اوتيل ديو بحاجة ماسة لبلاكيت دم فئة O+... للمساعدة الرجاء الاتصال على الرقم التالي: 70839333
Lebanon News
 
 
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