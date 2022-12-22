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22 كانون الأول 2022 - 04:00
22/12/2022 04:00:01
ميقاتي في افتتاح منتدى الاقتصاد العربي: نطالب أن يترفّع السياسيون عن مصالحهم الضيقة وإبداء المصلحة العامة والانتقال إلى حقبة من النهوض الاقتصادي المرجو في الافق
ميقاتي في افتتاح منتدى الاقتصاد العربي: نطالب أن يترفّع السياسيون عن مصالحهم الضيقة وإبداء المصلحة العامة والانتقال إلى حقبة من النهوض الاقتصادي المرجو في الافق
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LBCI News Lebanon
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