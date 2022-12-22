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22 كانون الأول 2022 - 04:03
22/12/2022 04:03:11
ميقاتي: الحكومة تعمل جاهدا على إعطاء الاولوية لقطاع الطاقة إذ إنه ضروري للدورة الاقتصادية في البلد ونأمل في العام المقبل أن يكون عنوان مؤتمركم لبنان بلد نفطي
ميقاتي: الحكومة تعمل جاهدا على إعطاء الاولوية لقطاع الطاقة إذ إنه ضروري للدورة الاقتصادية في البلد ونأمل في العام المقبل أن يكون عنوان مؤتمركم لبنان بلد نفطي
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LBCI News Lebanon
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