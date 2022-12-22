آخر الأخبار
22 كانون الأول 2022 - 04:03
Back

ميقاتي: الحكومة تعمل جاهدا على إعطاء الاولوية لقطاع الطاقة إذ إنه ضروري للدورة الاقتصادية في البلد ونأمل في العام المقبل أن يكون عنوان مؤتمركم لبنان بلد نفطي

ميقاتي: الحكومة تعمل جاهدا على إعطاء الاولوية لقطاع الطاقة إذ إنه ضروري للدورة الاقتصادية في البلد ونأمل في العام المقبل أن يكون عنوان مؤتمركم لبنان بلد نفطي Lebanon, news ,lbci ,أخبار جاهدا,تعمل,الحكومة,ميقاتي,
episodes
ميقاتي: الحكومة تعمل جاهدا على إعطاء الاولوية لقطاع الطاقة إذ إنه ضروري للدورة الاقتصادية في البلد ونأمل في العام المقبل أن يكون عنوان مؤتمركم لبنان بلد نفطي
Lebanon News
 
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية

الإعلان
إقرأ أيضاً