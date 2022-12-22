ميقاتي: الحكومة تعمل جاهدا على إعطاء الاولوية لقطاع الطاقة إذ إنه ضروري للدورة الاقتصادية في البلد ونأمل في العام المقبل أن يكون عنوان مؤتمركم لبنان بلد نفطي