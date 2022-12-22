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22 كانون الأول 2022 - 04:13
22/12/2022 04:13:40
عماد الحوت للـLBCI: يجب الذهاب باتجاه حوار والامل ضعيف في لبننة انتخاب الرئيس وعاجلا أم آجلا متجهون نحو صيغة توافقية تحضر للتسوية الخارجية والواضح ان قطر تتحرك من تفويض دولي اقليمي وهناك حراك دولي بشأن انتخاب رئيس
عماد الحوت للـLBCI: يجب الذهاب باتجاه حوار والامل ضعيف في لبننة انتخاب الرئيس وعاجلا أم آجلا متجهون نحو صيغة توافقية تحضر للتسوية الخارجية والواضح ان قطر تتحرك من تفويض دولي اقليمي وهناك حراك دولي بشأن انتخاب رئيس
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LBCI News Lebanon
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