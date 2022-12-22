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22 كانون الأول 2022 - 07:34
22/12/2022 07:34:15
جعجع يلتقي في هذه الاثناء في معراب عضو اللقاء الديمقراطي النائب وائل ابو فاعور موفدا من رئيس حزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط في حضور النائب ملحم الرياشي
جعجع يلتقي في هذه الاثناء في معراب عضو اللقاء الديمقراطي النائب وائل ابو فاعور موفدا من رئيس حزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط في حضور النائب ملحم الرياشي
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LBCI News Lebanon
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