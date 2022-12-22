آخر الأخبار
22 كانون الأول 2022 - 07:34
Back

جعجع يلتقي في هذه الاثناء في معراب عضو اللقاء الديمقراطي النائب وائل ابو فاعور موفدا من رئيس حزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط في حضور النائب ملحم الرياشي

جعجع يلتقي في هذه الاثناء في معراب عضو اللقاء الديمقراطي النائب وائل ابو فاعور موفدا من رئيس حزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط في حضور النائب ملحم الرياشي Lebanon, news ,lbci ,أخبار الاثناء,يلتقي,جعجع,
episodes
جعجع يلتقي في هذه الاثناء في معراب عضو اللقاء الديمقراطي النائب وائل ابو فاعور موفدا من رئيس حزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط في حضور النائب ملحم الرياشي
Lebanon News
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية

الإعلان
إقرأ أيضاً