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22 كانون الأول 2022 - 07:47
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رئيس المجلس الدستوري طنوس مشلب: في المتن وفي غير المتن لم يكن لدينا أي تفكير عن من سوف "يسقط" وبالنسبة للمتن جاد غصن هو أقل مرشّح لديه أوراق ملغاة

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رئيس المجلس الدستوري طنوس مشلب: في المتن وفي غير المتن لم يكن لدينا أي تفكير عن من سوف &quot;يسقط&quot; وبالنسبة للمتن جاد غصن هو أقل مرشّح لديه أوراق ملغاة
Lebanon News
 
 
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