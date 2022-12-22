رئيس المجلس الدستوري طنوس مشلب: في المتن وفي غير المتن لم يكن لدينا أي تفكير عن من سوف "يسقط" وبالنسبة للمتن جاد غصن هو أقل مرشّح لديه أوراق ملغاة