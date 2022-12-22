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22 كانون الأول 2022 - 07:48
22/12/2022 07:48:14
رئيس المجلس الدستوري طنوس مشلب: ما حكي عن البازار السياسي لا علاقة لنا فيه ولا علاقة لنا بالسياسة ولا بفيصل كرامي وأنا لا أوزّع أصوات فهذه أمانة
رئيس المجلس الدستوري طنوس مشلب: ما حكي عن البازار السياسي لا علاقة لنا فيه ولا علاقة لنا بالسياسة ولا بفيصل كرامي وأنا لا أوزّع أصوات فهذه أمانة
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LBCI News Lebanon
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