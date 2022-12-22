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22 كانون الأول 2022 - 07:48
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رئيس المجلس الدستوري طنوس مشلب: ما حكي عن البازار السياسي لا علاقة لنا فيه ولا علاقة لنا بالسياسة ولا بفيصل كرامي وأنا لا أوزّع أصوات فهذه أمانة

رئيس المجلس الدستوري طنوس مشلب: ما حكي عن البازار السياسي لا علاقة لنا فيه ولا علاقة لنا بالسياسة ولا بفيصل كرامي وأنا لا أوزّع أصوات فهذه أمانة Lebanon, news ,lbci ,أخبار مشلب,طنوس,الدستوري,المجلس,رئيس,
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رئيس المجلس الدستوري طنوس مشلب: ما حكي عن البازار السياسي لا علاقة لنا فيه ولا علاقة لنا بالسياسة ولا بفيصل كرامي وأنا لا أوزّع أصوات فهذه أمانة
Lebanon News
 
 
 
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