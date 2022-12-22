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22 كانون الأول 2022 - 10:47
22/12/2022 10:47:46
الوكالة الوطنية: شابان يستقلان دراجة نارية أطلقا النار على المدعو "ع. ع" في محلة التل في طرابلس مما ادى الى اصابته براسه إصابة حرجة وقد نقل المصاب إلى المستشفى وحضرت القوى الامنية وفتحت تحقيقا بالحادث
الوكالة الوطنية: شابان يستقلان دراجة نارية أطلقا النار على المدعو "ع. ع" في محلة التل في طرابلس مما ادى الى اصابته براسه إصابة حرجة وقد نقل المصاب إلى المستشفى وحضرت القوى الامنية وفتحت تحقيقا بالحادث
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LBCI News Lebanon
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