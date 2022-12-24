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24 كانون الأول 2022 - 17:10
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انتشار لعناصر أفواج: السيار الثاني، السيار الرابع، وفوج التدخل السريع من وحدة القوى السيارة خلال مهمة حفظ أمن ونظام لمناسبة ليلة الميلاد

انتشار لعناصر أفواج: السيار الثاني، السيار الرابع، وفوج التدخل السريع من وحدة القوى السيارة خلال مهمة حفظ أمن ونظام لمناسبة ليلة الميلاد Lebanon, news ,lbci ,أخبار الثاني،,السيار,أفواج,لعناصر,انتشار,
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انتشار لعناصر أفواج: السيار الثاني، السيار الرابع، وفوج التدخل السريع من وحدة القوى السيارة خلال مهمة حفظ أمن ونظام لمناسبة ليلة الميلاد
Lebanon News
 
 
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