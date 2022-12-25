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25 كانون الأول 2022 - 01:56
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التحكم المروري: قتيل وجريح نتيجة حادث اصطدام سيارة بالرصيف على المسلك الغربي من اوتوستراد عمشيت

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التحكم المروري: قتيل وجريح نتيجة حادث اصطدام سيارة بالرصيف على المسلك الغربي من اوتوستراد عمشيت
Lebanon News
 
 
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