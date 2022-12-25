آخر الأخبار
25 كانون الأول 2022 - 04:48
25/12/2022 04:48:34
الراعي: يا ليت الذين كبّلتهم أنانيّتهم ومصالحهم يتحرّرون من سلاسلها فيكفّوا عن تعطيل جلسات انتخاب الرئيس لكي تعود الحياة إلى المؤسسات الدستورية وتخرج البلاد من أزماتها القاتلة والشعب من فقره
الراعي: يا ليت الذين كبّلتهم أنانيّتهم ومصالحهم يتحرّرون من سلاسلها فيكفّوا عن تعطيل جلسات انتخاب الرئيس لكي تعود الحياة إلى المؤسسات الدستورية وتخرج البلاد من أزماتها القاتلة والشعب من فقره
Lebanon, news ,lbci ,أخبار كبّلتهم,الذين,الراعي,
LBCI News Lebanon
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
الإعلان
آخر الأخبار
إقرأ أيضاً