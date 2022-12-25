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25 كانون الأول 2022 - 16:17
25/12/2022 16:17:39
جورج خباز لـ"الأحد مع ماريو": الابداع قد يوصل وجه البلد الحضاري الى العالم فيخلق توازنا ما في الصورة ويمكن ان يربي اجيالا بذهنية أفضل
جورج خباز لـ"الأحد مع ماريو": الابداع قد يوصل وجه البلد الحضاري الى العالم فيخلق توازنا ما في الصورة ويمكن ان يربي اجيالا بذهنية أفضل
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