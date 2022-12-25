جورج خباز لـ"الأحد مع ماريو": اخون جمهوري ان رفعت سعر بطاقة المسرحية ولا يمكنني في الوقت نفسه ان ادفع ما يستحقه العاملون معي في اعمالي المسرحية ان لم افعل ذلك ولذلك قررت التروي والانتظار قبل العودة الى المسرح لأن مسرحي للجميع