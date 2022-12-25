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25 كانون الأول 2022 - 16:41
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باسم مغنيّة لـ"الأحد مع ماريو": بالسنوات الاخيرة تحسن وضع الممثل اللبناني بعد ان ازدادت المنصات وازدادت الاعمال التمثيلية فباتت الحلقات اقصر وبالتالي مساحات لممثلين ليثبتوا انفسهم

باسم مغنيّة لـ"الأحد مع ماريو": بالسنوات الاخيرة تحسن وضع الممثل اللبناني بعد ان ازدادت المنصات وازدادت الاعمال التمثيلية فباتت الحلقات اقصر وبالتالي مساحات لممثلين ليثبتوا انفسهم Lebanon, news ,lbci ,أخبار quot,مغنيّة,باسم,
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باسم مغنيّة لـ&quot;الأحد مع ماريو&quot;: بالسنوات الاخيرة تحسن وضع الممثل اللبناني بعد ان ازدادت المنصات وازدادت الاعمال التمثيلية فباتت الحلقات اقصر وبالتالي مساحات لممثلين ليثبتوا انفسهم
Lebanon News
 
 
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