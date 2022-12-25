باسم مغنيّة لـ"الأحد مع ماريو": متفائل بالرغم من الالم الذي نعيشه وأُحضّر لعمل فني ضخم في مصر وهو فيلم كبير سيصور بين روسيا ولبنان والمغرب وانا من أبطاله