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25 كانون الأول 2022 - 16:47
25/12/2022 16:47:59
باسم مغنيّة لـ"الأحد مع ماريو": متفائل بالرغم من الالم الذي نعيشه وأُحضّر لعمل فني ضخم في مصر وهو فيلم كبير سيصور بين روسيا ولبنان والمغرب وانا من أبطاله
باسم مغنيّة لـ"الأحد مع ماريو": متفائل بالرغم من الالم الذي نعيشه وأُحضّر لعمل فني ضخم في مصر وهو فيلم كبير سيصور بين روسيا ولبنان والمغرب وانا من أبطاله
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