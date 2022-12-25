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25 كانون الأول 2022 - 16:47
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باسم مغنيّة لـ"الأحد مع ماريو": متفائل بالرغم من الالم الذي نعيشه وأُحضّر لعمل فني ضخم في مصر وهو فيلم كبير سيصور بين روسيا ولبنان والمغرب وانا من أبطاله

باسم مغنيّة لـ"الأحد مع ماريو": متفائل بالرغم من الالم الذي نعيشه وأُحضّر لعمل فني ضخم في مصر وهو فيلم كبير سيصور بين روسيا ولبنان والمغرب وانا من أبطاله Lebanon, news ,lbci ,أخبار quot,مغنيّة,باسم,
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باسم مغنيّة لـ&quot;الأحد مع ماريو&quot;: متفائل بالرغم من الالم الذي نعيشه وأُحضّر لعمل فني ضخم في مصر وهو فيلم كبير سيصور بين روسيا ولبنان والمغرب وانا من أبطاله
Lebanon News
 
 
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