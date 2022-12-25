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25 كانون الأول 2022 - 17:02
25/12/2022 17:02:25
أندريه كالفايان لـ"الأحد مع ماريو": اكثر من 8000 لوحة لي توزعت في العالم وذلك يساهم في عدم نسيان المغترب اللبناني لوطنه وارضه
أندريه كالفايان لـ"الأحد مع ماريو": اكثر من 8000 لوحة لي توزعت في العالم وذلك يساهم في عدم نسيان المغترب اللبناني لوطنه وارضه
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LBCI News Lebanon
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