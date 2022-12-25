آخر الأخبار
25 كانون الأول 2022 - 17:11
25/12/2022 17:11:37
هبة القواس لـ"الأحد مع ماريو": الكونسرفاتوار مؤسسة عريقة جدا وان كانت تمر بفترة صعبة في ظل هذه الاحوال في البلاد
هبة القواس لـ"الأحد مع ماريو": الكونسرفاتوار مؤسسة عريقة جدا وان كانت تمر بفترة صعبة في ظل هذه الاحوال في البلاد
Lebanon, news ,lbci ,أخبار quot,القواس,
LBCI News Lebanon
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
الإعلان
آخر الأخبار
إقرأ أيضاً