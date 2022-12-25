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25 كانون الأول 2022 - 17:16
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هبة القواس لـ"الأحد مع ماريو": نجحنا بتمرير 4 مراسيم للكونسرفاتوار هي ستكون بداية مرحلة جديدة وسنعود لاستقطاب موسيقيين مهمين من كافة انحاء العالم وايضا استقطاب الموسيقيين اللبنانيين المبدعين في خارج لبنان

هبة القواس لـ"الأحد مع ماريو": نجحنا بتمرير 4 مراسيم للكونسرفاتوار هي ستكون بداية مرحلة جديدة وسنعود لاستقطاب موسيقيين مهمين من كافة انحاء العالم وايضا استقطاب الموسيقيين اللبنانيين المبدعين في خارج لبنان Lebanon, news ,lbci ,أخبار quot,القواس,
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هبة القواس لـ&quot;الأحد مع ماريو&quot;: نجحنا بتمرير 4 مراسيم للكونسرفاتوار هي ستكون بداية مرحلة جديدة وسنعود لاستقطاب موسيقيين مهمين من كافة انحاء العالم وايضا استقطاب الموسيقيين اللبنانيين المبدعين في خارج لبنان
Lebanon News
 
 
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