آخر الأخبار
25 كانون الأول 2022 - 17:16
25/12/2022 17:16:20
هبة القواس لـ"الأحد مع ماريو": نجحنا بتمرير 4 مراسيم للكونسرفاتوار هي ستكون بداية مرحلة جديدة وسنعود لاستقطاب موسيقيين مهمين من كافة انحاء العالم وايضا استقطاب الموسيقيين اللبنانيين المبدعين في خارج لبنان
هبة القواس لـ"الأحد مع ماريو": نجحنا بتمرير 4 مراسيم للكونسرفاتوار هي ستكون بداية مرحلة جديدة وسنعود لاستقطاب موسيقيين مهمين من كافة انحاء العالم وايضا استقطاب الموسيقيين اللبنانيين المبدعين في خارج لبنان
Lebanon, news ,lbci ,أخبار quot,القواس,
LBCI News Lebanon
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
الإعلان
آخر الأخبار
إقرأ أيضاً