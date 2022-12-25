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25 كانون الأول 2022 - 17:27
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هبة القواس لـ"الأحد مع ماريو": نسعى لتوأمة بين لبنان وعدد من الدول العربية والاوروبية والسفير السعودي زارنا واعلن عن بداية تعاون بين الكونسرفاتوار الوطني ووزارة الثقافة السعودية وهناك عمل كبير في السعودية يحضر

هبة القواس لـ"الأحد مع ماريو": نسعى لتوأمة بين لبنان وعدد من الدول العربية والاوروبية والسفير السعودي زارنا واعلن عن بداية تعاون بين الكونسرفاتوار الوطني ووزارة الثقافة السعودية وهناك عمل كبير في السعودية يحضر Lebanon, news ,lbci ,أخبار quot,القواس,
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هبة القواس لـ&quot;الأحد مع ماريو&quot;: نسعى لتوأمة بين لبنان وعدد من الدول العربية والاوروبية والسفير السعودي زارنا واعلن عن بداية تعاون بين الكونسرفاتوار الوطني ووزارة الثقافة السعودية وهناك عمل كبير في السعودية يحضر
Lebanon News
 
 
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