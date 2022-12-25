هبة القواس لـ"الأحد مع ماريو": نسعى لتوأمة بين لبنان وعدد من الدول العربية والاوروبية والسفير السعودي زارنا واعلن عن بداية تعاون بين الكونسرفاتوار الوطني ووزارة الثقافة السعودية وهناك عمل كبير في السعودية يحضر