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25 كانون الأول 2022 - 17:28
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هبة القواس لـ"الأحد مع ماريو": وصلتني رسالة من مجلس ابو ظبي للثقافة والفنون لاستكمال التعاون مع الكونسرفاتوار ونحن بصدد توقيع اتفاقية مع جامعة فيينا

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هبة القواس لـ&quot;الأحد مع ماريو&quot;: وصلتني رسالة من مجلس ابو ظبي للثقافة والفنون لاستكمال التعاون مع الكونسرفاتوار ونحن بصدد توقيع اتفاقية مع جامعة فيينا
Lebanon News
 
 
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