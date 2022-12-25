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25 كانون الأول 2022 - 17:28
25/12/2022 17:28:06
هبة القواس لـ"الأحد مع ماريو": وصلتني رسالة من مجلس ابو ظبي للثقافة والفنون لاستكمال التعاون مع الكونسرفاتوار ونحن بصدد توقيع اتفاقية مع جامعة فيينا
هبة القواس لـ"الأحد مع ماريو": وصلتني رسالة من مجلس ابو ظبي للثقافة والفنون لاستكمال التعاون مع الكونسرفاتوار ونحن بصدد توقيع اتفاقية مع جامعة فيينا
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