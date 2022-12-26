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26 كانون الأول 2022 - 03:12
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التحكم المروري: طريقا عيناتا - الأرز وكفردبيان - حدث بعلبك مقطوعتان بسبب تراكم الثلوج

التحكم المروري: طريقا عيناتا - الأرز وكفردبيان - حدث بعلبك مقطوعتان بسبب تراكم الثلوج Lebanon, news ,lbci ,أخبار عيناتا,طريقا,المروري,التحكم,
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التحكم المروري: طريقا عيناتا - الأرز وكفردبيان - حدث بعلبك مقطوعتان بسبب تراكم الثلوج
Lebanon News
 
 
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