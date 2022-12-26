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26 كانون الأول 2022 - 03:12
26/12/2022 03:12:29
التحكم المروري: طريقا عيناتا - الأرز وكفردبيان - حدث بعلبك مقطوعتان بسبب تراكم الثلوج
التحكم المروري: طريقا عيناتا - الأرز وكفردبيان - حدث بعلبك مقطوعتان بسبب تراكم الثلوج
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LBCI News Lebanon
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