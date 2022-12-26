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26 كانون الأول 2022 - 05:32
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مريضة بحاجة ماسّة لوحدات دم من فئة O- في مستشفى الروم للتبرع الرجاء الاتصال على الرقم: 76420609

مريضة بحاجة ماسّة لوحدات دم من فئة O- في مستشفى الروم للتبرع الرجاء الاتصال على الرقم: 76420609 Lebanon, news ,lbci ,أخبار لوحدات,ماسّة,بحاجة,مريضة,
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مريضة بحاجة ماسّة لوحدات دم من فئة O- في مستشفى الروم للتبرع الرجاء الاتصال على الرقم: 76420609
Lebanon News
 
 
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