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26 كانون الأول 2022 - 05:32
26/12/2022 05:32:37
مريضة بحاجة ماسّة لوحدات دم من فئة O- في مستشفى الروم للتبرع الرجاء الاتصال على الرقم: 76420609
مريضة بحاجة ماسّة لوحدات دم من فئة O- في مستشفى الروم للتبرع الرجاء الاتصال على الرقم: 76420609
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LBCI News Lebanon
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