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26 كانون الأول 2022 - 16:09
26/12/2022 16:09:29
مايك عازار لـ"عشرين 30": هذه السنة سيكون العجز في ميزان المدفوعات 3 مليار دولار وهو مثل السنة الماضية ونحن نموّل الإستيراد من السياحة والتصدير بشكل قليل والعجز يمولّه مصرف لبنان والبنوك
مايك عازار لـ"عشرين 30": هذه السنة سيكون العجز في ميزان المدفوعات 3 مليار دولار وهو مثل السنة الماضية ونحن نموّل الإستيراد من السياحة والتصدير بشكل قليل والعجز يمولّه مصرف لبنان والبنوك
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