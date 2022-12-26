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26 كانون الأول 2022 - 16:09
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مايك عازار لـ"عشرين 30": هذه السنة سيكون العجز في ميزان المدفوعات 3 مليار دولار وهو مثل السنة الماضية ونحن نموّل الإستيراد من السياحة والتصدير بشكل قليل والعجز يمولّه مصرف لبنان والبنوك

مايك عازار لـ"عشرين 30": هذه السنة سيكون العجز في ميزان المدفوعات 3 مليار دولار وهو مثل السنة الماضية ونحن نموّل الإستيراد من السياحة والتصدير بشكل قليل والعجز يمولّه مصرف لبنان والبنوك Lebanon, news ,lbci ,أخبار عشرين,quot,عازار,مايك,
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مايك عازار لـ&quot;عشرين 30&quot;: هذه السنة سيكون العجز في ميزان المدفوعات 3 مليار دولار وهو مثل السنة الماضية ونحن نموّل الإستيراد من السياحة والتصدير بشكل قليل والعجز يمولّه مصرف لبنان والبنوك
Lebanon News
 
 
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