مايك عازار لـ"عشرين 30": هذه السنة سيكون العجز في ميزان المدفوعات 3 مليار دولار وهو مثل السنة الماضية ونحن نموّل الإستيراد من السياحة والتصدير بشكل قليل والعجز يمولّه مصرف لبنان والبنوك