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26 كانون الأول 2022 - 16:11
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الخبير الاقتصادي والمالي مروان بركات لـ"عشرين 30": سعر الصرف الحقيقي في البلد قريب إلى سعر صيرفة على مستوى الإقتصاد ككل والعمليات الإقتصادية الأساسية تتم عبر صيرفة

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الخبير الاقتصادي والمالي مروان بركات لـ&quot;عشرين 30&quot;: سعر الصرف الحقيقي في البلد قريب إلى سعر صيرفة على مستوى الإقتصاد ككل والعمليات الإقتصادية الأساسية تتم عبر صيرفة
Lebanon News
 
 
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