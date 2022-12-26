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26 كانون الأول 2022 - 16:11
26/12/2022 16:11:55
الخبير الاقتصادي والمالي مروان بركات لـ"عشرين 30": سعر الصرف الحقيقي في البلد قريب إلى سعر صيرفة على مستوى الإقتصاد ككل والعمليات الإقتصادية الأساسية تتم عبر صيرفة
الخبير الاقتصادي والمالي مروان بركات لـ"عشرين 30": سعر الصرف الحقيقي في البلد قريب إلى سعر صيرفة على مستوى الإقتصاد ككل والعمليات الإقتصادية الأساسية تتم عبر صيرفة
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LBCI News Lebanon
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